Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü - Son Dakika

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

6 saat önce

UŞAK'ta, inşaat işçisi Resul Arslan (26), evinin kapısında kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü, System.String[]

UŞAK'ta, inşaat işçisi Resul Arslan (26), evinin kapısında kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan katil zanlılarını arıyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Işık Mahallesi 4'üncü Burak Sokak'taki 20 numaralı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Kar maskesi takan kimliği belirsiz 2 kişi, evli ve 1 çocuk babası inşaat işçisi Resul Arslan'ı evinin kapısında göğsünden tabancayla vurdu. Saldırganlar kaçarken, silah sesi üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, Arslan'ı evinin kapısında kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Resul Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlıların kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.


Resul Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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