Kar nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köyden, 198'inin yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi geceden itibaren Elazığ genelinde etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkeze bağlı 20, ilçelerden Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Baskil'de 25, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Kovancılar'da 15, Palu'da 20 ve Sivrice'de 45 olmak üzere toplam 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması merkeze bağlı köylerde belediye ekipleri, diğer köylerde ise valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışma başlattı. Ana güzergahların açıldığı kentte, ekiplerin tüm köy yollarını açmak için 24 saat aralıksız çalışma yapacağı belirtildi.

Öte yandan meteoroloji, bugün akşamdan itibaren kar yağışının tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.