Kar nedeniyle 558 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

18.01.2026 12:37
Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, ekipler çalışma yapıyor.

Bingöl, Siirt, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 558 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 16, Solhan'da 3, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 127 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Siirt

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 3, Şirvan'da 2, Eruh'ta 1 ve Baykan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 65, ilçelerden Ağın'da 1, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 40, Maden'de 14, Karakoçan'da 42, Keban'da 24, Kovancılar'da 44 ve Palu'da 23 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 273 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 3 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Batman

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gercüş'te 18, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 48 ve Sason'da 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 147 yerleşim yerine tekrar ulaşım sağlamak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

