Kar nedeniyle hasta bebek kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebeğin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.
Meşedibi Mahallesi'nin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanınca hastalanan bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pütürge Meşedibi Mahallesi'nde bir yaşındaki bebeğin hasta olduğuna ilişkin ihbar alındığını belirterek, bunun üzerine hastanın ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırıldığını belirtti.
