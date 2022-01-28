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Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı - Son Dakika

Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı

28.01.2022 11:20

Erzurum'da yaşanan olayda kar oynadıktan sonra üşüyen 13 yaşındaki çocuk, sobada ısınmak isterken üzerine çay dökülmesi sonucu korkunç bir şekilde yandı. Kafasında ve yüzünde yanıklar oluşan çocuk iyileşeceği günü bekliyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesi Göksu Mahallesine yaşayan 13 yaşındaki Y.Ç. dışarıda arkadaşlarıyla kar ile oynadıktan sonra eve girdi. Evde yanan sobada ayaklarını ısıtmak isteyen Y.Ç. sobanın üzerindeki çaydanlığın başına dökülmesi sonrası yandı.

Sobada ayaklarını ısıtırken kendini yaktı

YÜZÜNDE VE KAFASINDA YANIKLAR OLUŞTU

Annesinin hemen soğuk suyla müdahale etmesinin ardından küçük çocuk Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edilen Y.Ç.'nin yüzünde ve kafasında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Sobada ayaklarını ısıtırken kendini yaktı

İYİLEŞECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

Olayı anlatan Y.Ç. sobanın bir anda üzerine doğru düşmeye başladığını ve ardından suyun kafasına dökülmeye başladığını ifade ederek, "Sobanın ayaklarının biri çıkmıştı. Sonra bir anda diğer ayağı da çıktı ve soba üzerime geldi. Sobanın üzerindeki suda üzerime döküldü. Annem hemen geldi beni kaldırdı ve soğuk suya tuttu beni ve hastaneye kaldırdılar. Orada yapılan pansumanın ardından buraya geldim. İlk başta vücudum çok acıdı ama şuan iyi durumum" dedi. Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden 13 yaşındaki Y.Ç. iyileşeceği günü bekliyor.

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Karayazı, Erzurum, Göksu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı - Son Dakika
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