Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da gece saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Yağışla beyaza bürünen kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü. Vatandaşlar, karla kaplanan otomobillerini de temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Beyaz gelinliğini giyen kentin tarihi yapılarının ihtişamı arttı.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla kent merkezindeki yüksek kesimler ile Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri beyaza büründü.

Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası beyaza bürünen kentte vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar iş yerlerinin önünü, belediye ekipleri de caddelerdeki kar birikintisini temizledi.

Kars

Kars'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Beyaz örtüyle kaplanan kent manzaraları görenleri hayran bıraktı.

6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 30, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah pus, buzlanma don ve sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.