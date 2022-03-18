Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı

18.03.2022 12:04
Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük - Eflani karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Soğuksu mevkiinde Hüseyin Ergin (33) idaresindeki 14 KM 404 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ergin ile yanında bulunan eşi Nevin Ergün ile çocukları Eren Enes ve Ali Ergün yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı

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Hüseyin Ergin, Otomobil, Karabük, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı kazaya neden oldu : İkisi çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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