Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler - Son Dakika
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Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

11.03.2022 15:12

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karların altında masalsı görüntülerin oluştuğu Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasının yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos Ormanı ve Aydos Kalesi'nde oluşan kar manzaraları görenleri mest ederken Aydos Ormanında ağaçlar beyaza büründü. Karın keyfini çıkarmak için Aydos Ormanı'na gelen çocuklar ve aileleri karda poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.

"Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz"

Aydos Ormanına karın keyfini çıkarmak için gelen çocuklardan Hüseyin Enes Yılmaz, "Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailemizle geldik." dedi.

Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler
Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

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Aydos Ormanı, Aydos Kalesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler - Son Dakika


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