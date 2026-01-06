Kar yağışı ulaşımı engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar yağışı ulaşımı engelliyor

06.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 67 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, çalışmalar sürüyor.

Batman, Şırnak ve Bingöl'de, kar yağışından dolayı 67 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Sason ilçesinde 6 köy ve 44 mezra olmak üzere 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta belediyenin kent merkezinde başlattığı kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 8, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel 53 araçla çalışma yapıyor.

Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolunda ekiplerce çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şırnak, Batman, Bingöl, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağışı ulaşımı engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:40:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı ulaşımı engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.