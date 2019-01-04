Son Dakika Haberleri: Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Kutladılar

Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Kutladılar

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir grup genç, kar yağışını Kafkas dansıyla kutladı.

Kar Yağışını Kafkas Dansıyla Kutladılar, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir grup genç, kar yağışını Kafkas dansıyla kutladı.

İnegöl ilçesinin kırsal Bahçekaya Mahallesi'nde Kafkasya'dan göç eden Gürcü gençler, kar yağışını Kafkas oyunu oynayarak kutladı. O anları cep telefonuyla kaydeden gençler, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

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