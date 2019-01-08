Kar Yolları Kapattı, Mustafa'nın İmdadına Paletli Ambulans Yetişti
2 saat önce
ÇORUM'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde yüksek ateş şikayetiyle hastalanan Mustafa Çına (2),112 Acil Servis ekiplerince, karlı kaplı yoldan paletli ambulasla alınarak hastaneye ulaştırıldı.
ÇORUM'un Bayat
ilçesi Çukuröz köyünde yüksek ateş şikayetiyle hastalanan Mustafa Çına (2),112 Acil Servis
ekiplerince, karlı kaplı yoldan paletli ambulasla alınarak hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çukuröz köyünde oturan Çına ailesinin en küçük çocukları olan Mustafa Çına'da yüksek ateş baş gösterdi. Aile, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi, yardım istedi. Çağrı üzerine, etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı köye paletli ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ulaşılan köyde ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, paletli ambulansla Bayat İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Çına'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çına ailesi de, zorlu yolcuğun ardından evlerine ulaşıp, çocuklarını hastaneye yetiştiren sağlık ekiplerine teşekkür etti. - Durur
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
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