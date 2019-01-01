Kara Hazırlıksız Yakalanan Sürücüler Yolda Kaldı
1 saat önce
Balıkesir'de yeni yılın ilk günü öğleden sonra bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Balıkesir
'de yeni yılın ilk günü öğleden sonra bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Balıkesir'e bağlı Balya
, Bigadiç
, İvrindi
, Savaştepe
ve Sındırgı
ilçelerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
dolayısı ile maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Yeni yılın ilk gününde kar yağışının yaşandığı ilçelerde ulaşım zorlukla sağlandı. İlçeler arasında yolculuk eden araçlar kar yağışında yolda kalırken, yolda kalan araçlara yine diğer sürücüler yardımcı oldu. Özellikle Bigadiç ve Sındırgı yollarında ulaşımda aksama meydana gelirken, emniyet ekipleri zincirsiz yola çıkışlara izin vermedi. Kar yağışına yolda yakalanan vatandaşlar ise yol kenarlarında zincir takarak yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi beklenirken, 35 köy yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:03 Kaynak: İHA
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