Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya- Avrupa
yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek. TEM Otoyolu
'nun Şekerpınar
Kavşağı- Gebze
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul- Ankara
yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik Kavşağı-İvedik Kavşağı 0-4. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun İzmit
Doğu Kavşağı- Adapazarı
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
Ortaklar- Aydın
yolunun 1-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak, ulaşım Selçuk-Kuşadası- Söke
güzergahından sağlanacak.
Çavdarhisar- Kütahya
0-2. kilometreleri arasında köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.
Silifke- Mersin
yolunun 30-31. kilometrelerinde (Karayar Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale- Kırşehir
yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve cep yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Dursunbey- Harmancık
yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 25-26 Temmuzda 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.