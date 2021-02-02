Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 17-18, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin- Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.