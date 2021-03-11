Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

11.03.2021 08:15
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Siirt- Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde oluşan heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca- Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Çanakkale, Tekirdağ, Kınalı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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