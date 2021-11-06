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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

06.11.2021 08:26
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı yolu üzerindeki Karabük Kavşağı'nın D-750 Gerede yolu Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu'na bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Karabük'ten Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılırken Karabük-Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler D-100 yoluna, oradan da Gerede üzerinden D-750 yoluna yönlendiriliyor.

Kale-Tavas yolunun 60. kilometresinde (Tavas Kavşağı) yürütülen patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle yol 15.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-47. kilometrelerinde yürütülen çelik ağlarla şev koruma, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometreleri ve Malatya- Darende yolunun 52-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki (Ilgın şehir geçişi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere- Rize yolunun 5. ve 6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki aydınlatma sistemi bakım çalışması devam ettiğinden 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bulunan tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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