Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı yolu üzerindeki Karabük Kavşağı'nın D-750 Gerede yolu Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu'na bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Karabük'ten Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılırken Karabük-Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler D-100 yoluna, oradan da Gerede üzerinden D-750 yoluna yönlendiriliyor.

Kale-Tavas yolunun 60. kilometresinde (Tavas Kavşağı) yürütülen patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle yol 15.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-47. kilometrelerinde yürütülen çelik ağlarla şev koruma, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometreleri ve Malatya- Darende yolunun 52-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki (Ilgın şehir geçişi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere- Rize yolunun 5. ve 6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki aydınlatma sistemi bakım çalışması devam ettiğinden 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bulunan tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.