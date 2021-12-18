Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 26-27. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 23-26, Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnönü- Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerindeki Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere- İkizdere yolunun 36-37. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.