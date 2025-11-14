Karabağlar Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Hazırlıyor - Son Dakika
Karabağlar Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Hazırlıyor

14.11.2025 10:54
Karabağlar Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarını güçlendirmek amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Helil Kınay, süreçte her birimin katkısının kritik olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanması için çalışmalara başladı.

Karabağlar Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Daha önce Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM) ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) ile sürece resmi olarak katılan Karabağlar Belediyesi, şimdi de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanması çalışmalarını başlattı.

Bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi ve Çevre Mühendisi Rahile Yeni'nin sunumuyla Meclis Toplantı Salonu'nda bir iç paydaş toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve SECAP veri sorumluları katıldı.

Sunumda, iklim krizinin etkileri ve Karabağlar Belediyesi'nin bu süreçteki sorumlulukları üzerinde duran Rahile Yeni, ilerleyen dönemde yapılacak dış paydaş toplantılara ilişkin bilgi verdi. Planlama süreci, görev dağılımları ve önümüzdeki çalışma takvimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Küçük görevler bile sürecin devamı için kritik"

Kınay, Belediye olarak tüm süreçlerde farkındalıkla hareket etmenin önemine dikkati çekerek, "Hayatımızda yaptığımız her şey farkındalıkla bağlantılı ama çevreyi korumak, enerji ve su tasarrufu gibi uygulamalar artık bir tercih değil, zorunluluk. Her birimin katkısı çok önemli; birimiz eksik olursa sistem aksıyor. Küçük görevler bile sürecin devamı için kritik. Bu farkındalıkla çalışmalıyız" dedi.

Veri yönetiminin önemine de değinen Kınay, şöyle devam etti:

"Elektrik, su, yakıt, araç kullanımı ve malzeme tüketimi gibi tüm verileri doğru şekilde takip etmeden verimli bir yönetim sağlayamayız. Hedefimiz, tüm birimlerimizde gerçek verilere dayalı bir karar alma sistemini oturtmak. Bu sistemle gereksiz iş yükünü azaltacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, kurumsal güvenilirliğimizi artıracak ve yeni projeler için alan açacağız.

"Gereksiz işlerden kaçınmalı, enerjimizi doğru kullanmalıyız"

Her fikir, doğru projelendirilirse uygulanabilir ve fark yaratır. Hepimizin görevi; veriyi doğru toplamak, paylaşmak ve süreçleri planlı, verimli yürütmektir. Gereksiz işlerden kaçınmalı, enerjimizi doğru kullanmalıyız. Bu yaklaşım sadece bugünü değil, 2026 ve sonrasındaki tüm çalışmalarımızı da güçlendirecek."

SECAP süreci kapsamında belediyenin enerji tüketimi, binalar, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda veri toplanacak. Elde edilen verilerle 2030 yılına kadar uygulanacak yerel enerji ve iklim eylem planı oluşturulacak.

Kaynak: ANKA

