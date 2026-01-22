Karabağlar Deresi Taştı - Son Dakika
Karabağlar Deresi Taştı

22.01.2026 10:03
İzmir'de sağanağın etkisiyle Karabağlar Deresi taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI

İzmir'de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu. Çeşme'de metrekareye 57, Karaburun'da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova'da 23, Seferihisar'da ise 20 kilogram yağış düştü.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

