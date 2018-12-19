Karabük Camiye Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör Yapıldı
2 saat önce
Karabük'te, 13 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapıldı.
Karabük
'te, 13 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapıldı.
Yeşil Mahalle'de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını tek tek çıkmak zorunda kalan ve aynı şekilde tek tek basamaklardan aşağı inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan camiinin içerisine kadar girecekler. dedi.
Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir
ise, Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey. diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:23 Kaynak: DHA
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