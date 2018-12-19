Son Dakika Haberleri: Karabük Camiye Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör Yapıldı

Karabük Camiye Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör Yapıldı

2 saat önce

Karabük'te, 13 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapıldı.

Karabük Camiye Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör Yapıldı, System.String[]
Karabük'te, 13 basamaklı merdiven basamağını aşarak çıkıp inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yapıldı.

Yeşil Mahalle'de bulunan Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, girişinde bulunan 13 basamaklı merdiven basamağını tek tek çıkmak zorunda kalan ve aynı şekilde tek tek basamaklardan aşağı inen yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girebilmesi için asansör yaptırma kararı aldı. Cami derneği, vatandaşların yardımıyla yaklaşık 20 bin TL toplayarak 2 kişi taşıma kapasiteli, tekerlekli sandalyeye uygun asansörü merdivenin yanına yaptırdı. Esentepe Yeşil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Delibasan, Merdivenleri kullanmadan, hiçbir engel tanımadan camiinin içerisine kadar girecekler. dedi.

Yürümekte güçlük çektiği için asansörü kullanan 80 yaşındaki Osman Demir ise, Dermanı olmayan ihtiyarlar istifade edecek, güzel bir şey. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:23 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksi Şoförünün İnsanlık Dersi Güvenlik Kamerasına Yansıdı Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:34:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Camiye Yaşlı ve Engelliler İçin Asansör Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]