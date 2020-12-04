Karabük Emniyet Müdürlüğünden engelli çocuğa anlamlı hediye - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürlüğünden engelli çocuğa anlamlı hediye

04.12.2020 12:51
Karabük Emniyet Müdürlüğünden engelli çocuğa anlamlı hediye, System.String[]

Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin yürüme ve hareket zorluğu çeken çocuğu için engelli puseti alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin yürüme ve hareket zorluğu çeken çocuğu için engelli puseti alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Sevgi her engeli aşar" sloganıyla bir personelin engelli çocuğu E.Y. için sürpriz hazırladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un girişimleriyle TSO Başkanı Mehmet Mescier tarafından karşılanan engelli puseti aileye teslim edildi.

Tuğ, tüm vatandaşların olduğu gibi engelli vatandaşlar ile ailelerinin de yanında olduklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Emniyet Müdürlüğünden engelli çocuğa anlamlı hediye - Son Dakika


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