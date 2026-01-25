Karabük İdmanyurduspor Düzcespor'u Yendi - Son Dakika
Karabük İdmanyurduspor Düzcespor'u Yendi

Karabük İdmanyurduspor Düzcespor'u Yendi
25.01.2026 19:08
Karabük İdmanyurduspor, Düzcespor'u 1-0 mağlup ederek 3. Lig'de önemli bir galibiyet aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Karabük İdmanyurduspor evinde Düzcespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Murat Kasap, Uğur Başdaş, Musa Çetindemir

Karabük İdmanyurduspor: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Osman Boz (Emin Balarısı dk. 72), Seyit Ali Kahya, Muhammed Semih Kocatürk, Ömer Çetiner, Yakup Ramazan Zorlu (Berkcan Cengiz dk. 76), Samet Balkaya, Caner Can Kaya (Mustafa Yılmaz dk. 83), Mustafa Can Birol, Kaan Erdoğan (Muhammed Emin Temel dk. 72)

Düzcespor: Yunus Emre Genç, Mustafa Kahraman (İsa Nalbant dk. 70), Enescan Özdemir (Yusuf Enes Coşkun dk. 46), Ufuk Birdal, Emre Turan, Mehmet Refik Can, Embiya Ayyıldız, Abdulcebrail Akbulut, Abdurrahman Ayhanoğlu, Sefa Emin Çalık, Emircan Bayrakdar

Gol: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 56) (Karabük İdmanyurduspor)

Kırmızı kart: Emircan Bayrakdar (dk. 61) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Mustafa Can Birol, Kaan Erdoğan, Ömer Çetiner, Emirhan Balarısı, Haktan Şentürk (Karabük İdman Yurdu), Mustafa Kahraman, Enescan Özdemir, Mehmet Refik Can (Düzcespor) - KARABÜK

Kaynak: İHA

