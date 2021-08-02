Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği şartlarla kırsalda yaşayan nüfusun yaklaşık 3-4 katına hizmet verdiklerini söyledi.
Kent bazında yapılacak asfaltın 97,2 kilometreye çıktığını aktaran Sözen, "100 kilometrelik hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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