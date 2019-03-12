Karabük Kampta Evlenme Teklifinde Bulundu

Kampta evlenme teklifinde bulunduKarabük'ün Safranbolu ilçesinde postacı İbrahim Yücel(27), gardiyan sevgilisi Merve Özkan'a(25) kamp yaptıkları ateşin başında sürpriz evlenme teklif etti.

Kampta evlenme teklifinde bulundu



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde postacı İbrahim Yücel(27), gardiyan sevgilisi Merve Özkan'a(25) kamp yaptıkları ateşin başında sürpriz evlenme teklif etti.



Karabük Merkez PTT Şubesi'nde postacı olarak görev yapan ve aynı zamanda Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı olan İbrahim Yücel, Kandıra Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan'a evlenme teklifinde bulunmaya karar verdi. Yücel, kamp yapma bahanesiyle derneğe üye yaklaşık 150 arkadaşı ve sevgilisiyle birlikte geldikleri Konarı Köyü İkizkavuşturan mevkiinde kamp kurdu. Kamp ateşi başında projeksiyondan izlenilen film bir anda kesilerek Yücel'in hazırladığı film gösterilmeye başlanıldı. Filmde sevgilisine ayağa kalkıp 2 adım öne çıkmasını isteyen Yücel, daha sonra yanına gidip diz çökerek evlenme teklif etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Özkan, arkadaşlarının alkışları ve konfetiler altında teklifi kabul etti. Sevgililer daha sonra kamp ateşi etrafında ve çalınan müzik eşliğinde dans ederken arkadaşları ise cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

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