Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika

Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü

09.12.2020 15:59
Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret ederek sağlık yatırımlarını görüştü.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret ederek sağlık yatırımlarını görüştü.

Ünal ve Güneş, yaptıkları ortam açıklamada, sağlığın kendileri için olmazsa olmaz olduğunu, bunun için sağlık yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Karabük'te sağlık hizmetinin aksamaması ve vatandaşlara daha da iyi hizmet sunulabilmek adına her fırsatta Sağlık Bakanlığını ziyaret ettiklerini, Karabük merkez ve ilçelerin ihtiyaç duyduğu tüm sağlık talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden milletvekilleri, şunları kaydetti:

"Bu anlamda AK Parti Karabük milletvekilleri olarak Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Halil Eldemir Beyi ziyarette bulunup ilimizin birçok konusu hakkında görüşme fırsatı bulduk. Ziyaretimizde yapımı devam etmekte olan 5000 Evler Mahallesi'nde ki hastanemizin son durumunu, ihalesi yapılan Ovacık Entegre Devlet Hastanemizi, Eskipazar Devlet Hastanemizin durumunu ve çok önemsediğimiz yapım programımızda olan 100 yataklı ek hastanemizi değerlendirerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca ilimizdeki doktor ihtiyaçlarımızı dile getirip sayın bakanımızdan desteklerini istedik. Karabük'ümüzün sağlık alanında tüm hizmetlerden istifade etmesi gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte ve ziyaretimizde desteklerini esirgemeyen Bakan Yardımcımız Halil Eldemir Beye emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlimiz de ki tüm yatırımlar da olduğu gibi sağlık yatırımlarımızın da takipçisi olmaya devam edeceğiz." - KARABÜK

Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü
Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü

Halil Eldemir, AK Parti, Karabük, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika


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