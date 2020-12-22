Karabük OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi - Son Dakika

Karabük OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi

22.12.2020 19:59
Karabük OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi, System.String[]

Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "OPET Kadın Gücü Projesi"ni 2018'de hayata geçiren OPET, Karabük'te yeni açtığı istasyonda 5 kadın personel istihdam etti.

Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "OPET Kadın Gücü Projesi"ni 2018'de hayata geçiren OPET, Karabük'te yeni açtığı istasyonda 5 kadın personel istihdam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Karabük'teki OPET akaryakıt istasyonlarında 5 kadın akaryakıt satış yetkilisi görev yapmaya başladı.

Akaryakıt satış yetkilisi Elif Hızlı, gazetecilere, OPET sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Hızlı, "İşi öğreninceye kadar biraz zorlandım ama şu an hepimiz zevkle çalışıyoruz. Heyecanlı ve gururluyuz. OPET'in kadın personel çalıştırma konusunda öncülük yaptığını duymuştum. Buraya OPET açılacağını öğrendiğimde iş başvurusu yaptım. İşe alındım. Severek çalışıyorum." dedi.

Yasemin Demir de kadın arkadaşlarla çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

İlk defa bu işi yaptığını anlatan Demir, işine alıştığını ve işinden memnun olduğunu dile getirdi. Demir, müşterilerin kendilerini gördüğünde memnun olduğunu vurgulayarak müşterilerin, "Sizi burada görmekten çok memnun olduk." dediklerini aktardı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Şerife Aydemir ise işini severek yaptığını söyledi.

İstasyon müdürü Nihat Kılıç da "OPET Kadın Gücü Projesi" kapsamında 5 akaryakıt satış yetkilisi kadın personel işe aldıklarını ve bu konuda müşterilerden olumlu geri dönüşler geldiğini belirtti.

Akaryakıt, İstihdam, Karabük, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu         
19:58
Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı Arda Turan, Galatasaray'da 10 yıl sonra ilk iç saha golünü attı         
19:38
Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi: Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır         
19:17
Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir         
18:57
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da gol yağmuru! 13 dakikada top 3 kez ağlarla buluştu         
17:57
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 20:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük OPET istasyonunda 5 kadın çalışan istihdam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei