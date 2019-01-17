Karabük'te 4 İlçede Kar Tatili
9 dakika önce
Karabük'ün çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.
Karabük'ün çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.
Yapılan açıklamaya göre "Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta, lise ve yaygın eğitime 17.01.2019 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
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