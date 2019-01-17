Son Dakika Haberleri: Karabük'te 4 İlçede Kar Tatili

Karabük'te 4 İlçede Kar Tatili

9 dakika önce

Karabük'ün çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Karabük'te 4 İlçede Kar Tatili, System.String[]
Karabük'ün çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Yapılan açıklamaya göre "Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta, lise ve yaygın eğitime 17.01.2019 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır . Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Eflani, Safranbolu, Karabük, Güncel
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