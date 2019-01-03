Son Dakika Haberleri: Karabük'te Altyapı Çalışmaları

Karabük'te Altyapı Çalışmaları

2 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından yağmur suyu drenaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.

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Karabük Belediyesi tarafından yağmur suyu drenaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı yazılı açıklamada, yağmurlar sonrasında altyapının yetersiz kalarak, su taşkınlarının olabileceği bölgelerin sorunlarına el atmaya devam ettiklerini belirtti.

Çalışmaların Beşbinevler Mahallesi'nde devam ettiğini ifade eden Vergili, şunları kaydetti:

"Kentin drenaj altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Bazı bölgelerimizde hatlar yenilenirken, yeni drenaj hatlarını da inşa ediyoruz. Yağış beklentisinin arttığı günlerde hazırlıklı olabilmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz, sıkıntısız bir kış geçirmektir. Karabük'ün bütününü kapsayan yağmur suyu drenaj inşa çalışmaları programlı olarak devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
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