Karabük'te Altyapı Çalışmaları
2 saat önce
Karabük Belediyesi tarafından yağmur suyu drenaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Karabük
Belediyesi tarafından yağmur suyu drenaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, yaptığı yazılı açıklamada, yağmurlar sonrasında altyapının yetersiz kalarak, su taşkınlarının olabileceği bölgelerin sorunlarına el atmaya devam ettiklerini belirtti.
Çalışmaların Beşbinevler Mahallesi'nde devam ettiğini ifade eden Vergili, şunları kaydetti:
"Kentin drenaj altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Bazı bölgelerimizde hatlar yenilenirken, yeni drenaj hatlarını da inşa ediyoruz. Yağış beklentisinin arttığı günlerde hazırlıklı olabilmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz, sıkıntısız bir kış geçirmektir. Karabük'ün bütününü kapsayan yağmur suyu drenaj inşa çalışmaları programlı olarak devam edecektir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA
Dev Şirketin CEO'su Açıkladı: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi
İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi