Karabük\'te Apartman Yangını: 8 Kişi Kurtarıldı

Karabük'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'taki Seda Apartmanının birinci katında meydana geldi.

Beytullah Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çocuğun alevleri fark etmesi sayesinde 4 kişilik aile son anda kendilerini dışarıya atabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın üst katlara yayılması üzerine apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Evde büyük çaplı maddi hasar oluşturan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK