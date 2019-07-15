Son Dakika Haberleri: Karabük'te arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı
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Karabük'te arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı

9 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Recep Uysal (70) ile Hasan Kılıç köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te arazi kavgası 2 ölü, 1 yaralı
Safranbolu, Karabük, Uysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
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