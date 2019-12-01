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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Karabük'te bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karabük'te bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Kavşak Sokak Çakıcı Apartmanı'nda ikamet eden Ali Bayraktar'dan (54) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Bayraktar'ın açık televizyon karşısında koltukta hareketsiz oturduğunu gördü.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan Bayraktar'ın öldüğü belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Bayraktar'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayraktar'ın işçi emeklisi ve 6 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:57 Kaynak: AA
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