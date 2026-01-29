Karabük'te Esnaf Ziyareti - Son Dakika
Karabük'te Esnaf Ziyareti

29.01.2026 17:16
Başkan Çetinkaya, esnafın taleplerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Çetinkaya, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Çetinkaya, vatandaşların günlük yaşama ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, şehir yönetiminde sahada olmayı ve istişare kültürünü esas aldıklarını belirterek, "Karabük'te hizmet anlayışımızın merkezinde hemşehrilerimiz yer alıyor. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan aldığımız her geri bildirim, şehrimizin geleceğine dair attığımız adımlarda yol gösterici oluyor. Daha düzenli, daha yaşanabilir bir Karabük için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çetinkaya, Ankara Caddesi'ne ilişkin "yıkım" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 2025'in en iyi belgesel film festivali seçildi

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 2025'in en iyi belgesel film festivali seçildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, sinema yazarı ve araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından hazırlanan 2025 Yılı Sinema Yıllığı'nda "En İyi Belgesel Film Festivali" olarak yer aldı.

Safranbolu'da düzenlenen festival, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda belgeselcinin yanı sıra sanatseveri de ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, elde edilen başarının festivalin yıllar içinde ortaya koyduğu istikrarlı ve nitelikli çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydetti.

Yıldız, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Türkiye Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve İl Başkanı Kerem Demir, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Vali Oktay Çağatay'la görüşen Yıldız ve Demir, daha sonra Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, platform tarafından ülkede ve Karabük'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Eskipazar'da bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nin kıymetli bir miras olduğunu "Özellikle UNESCO süreci başladıktan sonra ziyaretçi sayısında olağan bir artış sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

