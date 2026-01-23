Karabük'te Halk Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Karabük'te Halk Buluşması

Karabük\'te Halk Buluşması
23.01.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferhat Salt, gaziler ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi, iletişimin önemini vurguladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, parti binasında düzenlenen halk buluşmasında gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığında gerçekleştirilen halk buluşmasında, gaziler ile mahalle ve köy muhtarları başta olmak üzere vatandaşların dile getirdiği konular not alınarak değerlendirmeye alındı.

Buluşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, milletle kurulan doğrudan iletişimin en güçlü yol haritası olduğunu vurguladı. Salt, "Bizler için en kıymetli yol haritası, milletimizin bizlere doğrudan ilettiği beklentiler ve önerilerdir. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi kapımızı da gönlümüzü de milletimize açık tutuyoruz" dedi.

AK Parti'nin istişare ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiğini belirten Salt, teşkilat olarak milletle birlikte karar almaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Salt, "Biz, milletle yürüyen, milletle karar alan ve milletle birlikte yoluna devam eden bir davanın mensuplarıyız. Ortak akıl ve istişare kültürüyle, şehrimiz ve ülkemiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Halk buluşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Ferhat Salt, benzer buluşmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Programa AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam da katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Karabük, Son Dakika

Son Dakika Politika Karabük'te Halk Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:47:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Karabük'te Halk Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.