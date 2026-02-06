Karabük'te Heyelan, Ulaşım Kesildi

Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şenler köyüne ulaşım, alternatif olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

Vatandaşların ulaşım sırasında dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları istendi.