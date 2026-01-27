Karabük'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karabük'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Karabük\'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
27.01.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü ve yolcu yaralandı. Hayati tehlike yok.

Karabük'te kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapullu-5000 Evler Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonet, Karabük Meteoroloji Müdürlüğü istikametinden 5000 Evler yönüne seyir halindeyken hafriyat döküm sahası yanına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, kamyonet sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:37:07. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.