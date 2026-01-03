Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açıldı

03.01.2026 22:33
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 278 köy yolu, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 278 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları yürütüldü.

Karla mücadele faaliyetleri kapsamında saat 19.00 itibarıyla 278 köy yolunun tamamının yeniden ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, olası yol kapanmalarına karşı tedbirler alınarak müdahaleler hızlı ve etkin gerçekleştirilmektedir. Kırsal mahallelerde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra köy yollarında bakım ve genişletme faaliyetleri de devam etmektedir. İl Özel İdaresi ekiplerimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz sahada görev yapmayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

