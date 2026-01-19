Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Karabük\'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor
19.01.2026 09:00
Karabük'te yoğun kar sonrası kapalı 109 köy yolundan 30'u ulaşıma açıldı, 79'unda çalışma sürüyor.

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 30'u, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucunda 30 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 79 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele kapsamında 11 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 2 yükleyici, 9 bekoloader ve 7 pick-up olmak üzere toplam 30 iş makinesiyle sahada çalışma yürütülüyor.

Kapalı köy yollarının ilçelere göre dağılımı şöyle: Merkez ilçede kapalı köy yolu bulunmazken, Eflani'de 54, Ovacık'ta 15, Safranbolu'da 5, Yenice'de 5 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Eskipazar ilçesinde ise kapalı köy yolu bulunmuyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Karabük, Ulaşım

Son Dakika 3-sayfa Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
