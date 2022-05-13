Karabük'te karaca, ayı ve domuz görüntülendi - Son Dakika
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Karabük'te karaca, ayı ve domuz görüntülendi

13.05.2022 22:41
Karabük'te karaca, ayı ve domuz görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde karaca, Eflani ilçesinde ise domuz ve ayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde karaca, Eflani ilçesinde ise domuz ve ayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Ovacık ilçe merkezi yakınlarında bir kişi, boş arazide karaca gördü. Karacayı görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Kayıtlarda, karacanın tarlaların arasından hızla ormanlık alana ilerlediği görülüyor.

Eflani ilçesi kırsalında aracıyla ilerleyen bir kişi ise domuza rastladı. Yol kenarında bulunan tel örgülerden geçmeye çalışan domuz, sürücü tarafından görüntülendi.

Hayvanlarını otlatan bir köylü de ilçe merkezine yakın bir bölgede, domuz sürüsü ve bir ayı gördü. Köylü, cep telefonu ile domuz sürüsünü ve ayıyı kaydetti. Görüntülerde, hayvanların yeşillikler içinde yiyecek aradığı yer alıyor.

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Kaynak: AA

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