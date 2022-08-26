Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor - Son Dakika
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Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor

26.08.2022 15:29
Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor

Karabük'te kavşak düzenleme çalışması devam ediyor.

Karabük'te kavşak düzenleme çalışması devam ediyor.

Balıklarkayası mevkisindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmalar nedeniyle geçici bir süre sıkıntı yaşandığının farkında olduklarını belirtti.

Şikayetlerin olmasını normal karşıladıklarını belirten Vergili, "Ancak sert eleştirilerin yapılması ve çalışmaların siyasi malzeme olarak kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Şehrin ihtiyaçlarına göre böyle yapılar inşa edilir ve insanların hizmetine sunulur. Bu tür projeler ihtiyaç doğduğunda başlar. 2009 senesinde belediye başkanı olduğumda Karabük'teki araç sayısı 26 binken şu anda bu sayı 71 bin. Demek ki artık bu şekildeki geçitlere ihtiyaç olmuş. Burada bir süre sıkıntı çekeceğiz ama ondan sonra bu bölgenin 50 senelik problemini çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kavşak düzenleme çalışması sürüyor - Son Dakika
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