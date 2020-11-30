Karabük'te oteller sadece konaklama yapanlara yemek verebilecek - Son Dakika

Karabük'te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verilebilecek.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasak olmasına rağmen bazı otel ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli ­yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi." ifadesine yer verildi.

Özel veya resmi her türlü konaklama tesisinin, konaklayanların kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak zorunda olduğunu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafıdan karar verildi."