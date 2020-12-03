Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki çift ile kızları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Ramazan Kanca yönetimindeki 06 DJ 4403 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Uzunkum Köprüsü yakınlarında korkuluklara çarptı.

Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metreden yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki eşi Gülizar ile kızları Ezgi Kanca yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.