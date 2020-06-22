Karabük'te sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Karabük merkez ile Eflani ve Yenice ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara yol açtı.



Kentte bir haftadır aralıklarla süren sağanak ve dolu, özellikle köylerde mısır, patates, domates, kabak, lahana, soğan, biber, fasulye, meyve bahçeleri ile buğday tarlaları ve ağaçlara zarar verdi.



Zarar gören arazileri gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, yetkililerden bilgi aldı.

Devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Ayvalık, "İl merkezine bağlı bazı köylerimizde ekili 1470 dekar arazi sağanak ve doludan zarar gördü. Eflani ilçemizde 7 köyde 94 çiftçimize ait 5 bin 150 dekar hububat ve yem bitkisi ekili alan, dolu ve aşırı yağıştan etkilenmiştir. Yenice ilçemizde de 3 dönümlük mısır tarlası zarar gördü. Müdürlük olarak hemen zarar gören bölgelerde çalışmaya başladık. Tespitler yapıldı. Üreticilerin yaralarını sarmak için çalışmaları başlattık. Çiftçilerimiz için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.