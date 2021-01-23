Karabük'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı - Son Dakika

Karabük'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
23.01.2021 19:13
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı.
Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) ve Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, Ovacuma köyünd kedi, köpek ve kuşlar beslendi.
Etkinlikte ayrıca sağlık durumu iyi olmayan sokak hayvanları tedavi için Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.
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