Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

07.02.2026 15:51
Karabük'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 78 AAB 767 plakalı hafif ticari araç ile S.T.'nin kullandığı 37 LD 369 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.T. ile yanındaki Z.S., F.G., Z.Ç., ve E.Y. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

