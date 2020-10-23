Karabük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonunda belirlenen il merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda, 260 gram Hint keneviri tohumu, yeşil reçeteye tabi 14 hap, 89,62 gram sıkıştırılmış reçine esrar maddesi, 1 kaptagon hap, 1 hassas terazi ve 2 öğütücü ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan A.A. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.A. tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Kaynak: AA
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