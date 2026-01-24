Karabük'te Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Karabük'te Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Karabük\'te Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
24.01.2026 11:43
78 yaşındaki Ayşe Erhan, Karabük'te 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir apartmanın 5. katındaki daireden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Cevizkent TOKİ konutları C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ayşe Erhan, bulunduğu dairenin odasındaki pencere önünde dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

