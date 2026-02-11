Karabük'te Yaşlı ve Engelliye Evde Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karabük'te Yaşlı ve Engelliye Evde Bakım

Karabük\'te Yaşlı ve Engelliye Evde Bakım
11.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediyesi, 2025'te 3,720 bireye evde bakım hizmeti sağladı.

Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı ve Engelli Bakım Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025'te 3 bin 720 kişinin kişisel bakım ihtiyacı evlerinde karşılandı.

Hizmetten yararlanan vatandaşların sağlık durumları ve yaşam koşulları dikkate alınarak haftalık ya da aylık periyotlarla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde saç ve tırnak kesimi, kişisel temizlik ve banyo gibi temel bakım hizmetleri, alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Karabük Belediyesi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ne "0370 415 77 94" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evde bakım hizmetlerinin belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının önemli parçası olduğunu kaydetti.

Yaşlıları ve engelli vatandaşların kendileri için büyük değer olduğunu belirten Çetinkaya, "Onların hayatını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Evde bakım hizmetlerimizle belediyemizin şefkat elini ihtiyaç duyulan her eve ulaştırıyoruz. Bu hizmeti kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karabük Belediyesi, Belediye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Yaşlı ve Engelliye Evde Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:33:26. #7.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Yaşlı ve Engelliye Evde Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.