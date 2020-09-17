Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 ilin valisinin katılımıyla gerçekleşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıya katıldı.

İl emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının da yer aldığı toplantıda, pandemide illerin genel durumu, salgının önlenmesine yönelik alınan ek tedbirler ve il bazında yapılması gerekenler değerlendirildi.

Karabük El Emeği Kadın Kooperatifinden Vali Gürel'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi ve el emekleriyle yaptıkları doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla kurulan El Emeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sebahat Güven ile yönetim kurulu üyeleri Arzu İpek ve Hanife Yavaşçı'yı makamında kabul etti.

Ahilik Haftası kutlama komitesinden Vali Gürel'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama komitesini kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topcu, yılın ahisi Hüseyin Bol ile yılın kalfası Gülnaz Öz katıldı.

Kaymakam Türköz ilçedeki okulları ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Şube Müdürü Recep Kabaş'ın da katıldığı ziyaretlerin ilk adresi Ali Baba Anaokulu oldu.

Ziyarette okul müdürü Latif Gürbüzer'den okul ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Türköz, okulda görevli yönetici ve personel ile bir süre sohbet ettikten sonra anaokulu yanında yapımı devam eden ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu.