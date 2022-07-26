Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

26.07.2022 14:43
Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, gıda sektöründe faaliyet gösteren fabrika ve iş yerlerini gezdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gıda sektöründe faaliyet gösteren fabrika ve iş yerlerini gezdi.

İlk olarak kültür mantarı üretimi yapan bir fabrikaya giden Vali Gürel, burada tesis sahiplerinden bilgi aldı.

Ülke ekonomisine ve il istihdamına vermiş oldukları katkılardan dolayı firma sahibi Kazım Maraz'a teşekkür eden Gürel, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Gürel, daha sonra sucuk üretimi yapan başka fabrikaya geçti. Burada inceleme yapan Gürel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Gürel'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, Cemaller Köyü Muhtarı Adem Atay ile diğer yetkililer eşlik etti.

Vali Gürel, esnafla da bir araya geldi

Bahaddin Gazi Caddesi esnafıyla buluşan Vali Gürel, Kayabaşı Meydan Taksi Durağı'nda çalışan şoförlerle sohbet etti.

Esnafın talebini dinleyen Gürel, konuların çözüme kavuşturulması için takipçisi olacağını bildirdi.

Vali Gürel'e, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kirman, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Orhan Yavuz ve Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Tevfik Bostancı eşlik etti.

Başkan Vergili'den esnaf ziyareti

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, salgın nedeniyle ara verdiği esnaf ziyaretlerine yeniden başladı.

İl merkezindeki esnafı dolaşan Vergili, sorun ve şikayetleri dinledi.

Vergili, beraberinde getirdiği daire müdürlerine, sorunların çözülmesi için talimat verdi.

Safranbolu'ya atık ilaç kutuları yerleştirildi

Safranbolu Belediyesince geri dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla belirli noktalara atık ilaç kutuları konuldu.

Başkan Elif Köse, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gündemde olduğu dönemde, dünyanın korunması için kendilerine de vazife düştüğünü bildirdi.

Yaptıkları en önemli işin, geri dönüşüme katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Köse, "Böylece atıkların çöp olarak toprakta kalması yerine geri dönüşümle kullanıma tekrar kazandırılmasını sağlıyoruz. Dünyamızı ne kadar temiz kullanırsak, gelecek nesillere o kadar yaşanılır hayat bırakacağız." ifadesini kullandı.

Köse, vatandaşlardan geri dönüşüm kampanyalarına destek olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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