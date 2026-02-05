Karabük Üniversitesi'nden Parafest'te İki Kupa - Son Dakika
Karabük Üniversitesi'nden Parafest'te İki Kupa

05.02.2026 12:19
KBÜ, Parafest'25 goalball turnuvasında 1'incilik ve 3'üncülük elde ederek öne çıktı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Parafest'25 kapsamında düzenlenen goalball turnuvasında 1'incilik ve 3'üncülük kupalarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi, kapsayıcı spor ve gönüllülük temasıyla düzenlenen Parafest'25'te goalball branşında iki kupa kazanarak çifte gurur yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllüyüz Biz" Projesi destekleriyle gerçekleştirilen Parafest'25, kapsayıcı spor anlayışını yaygınlaştırmayı ve gönüllülük bilincini artırmayı amaçlayan etkinliklere sahne oldu. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yıldırım danışmanlığında düzenlenen organizasyona 357 öğrenci katılırken, katılımcıların 63'ünü özel ihtiyaçlı öğrenciler oluşturdu.

Parafest'25'e Batı Karadeniz Bölgesi'nden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi takımlarıyla katıldı. Dört gün süren organizasyonda tekerlekli sandalye basketbolu, tekerlekli sandalye masa tenisi, oturarak voleybol ve goalball branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Karabük Üniversitesi, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Oğuzhan Yıldırım öncülüğünde katıldığı goalball turnuvasında takım halinde 1'incilik ve 3'üncülük elde ederek iki kupayı üniversiteye kazandırdı.

Turnuvalar sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalar takdim edilirken, organizasyona katılan üniversitelere de plaket sunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

